Água com limão: Aliada da dieta

O ditado popular ensina que se a vida te der limões, é preciso fazer uma limonada. Para uma turma cada vez maior, o destino da fruta cítrica é outro. Espremer um limão em um copo de água, de preferência morna, e tomar a mistura azeda em jejum é um hábito que tem se popularizado entre a turma que busca emagrecer e ter uma vida mais saudável. A internet é povoada de artigos que falam do suposto benefício da prática. Nas academias, não é difícil encontrar adeptos.

Apesar de não haver consenso científico sobre o tema, quem toma água com limão em jejum bem cedinho garante que o esforço vale a pena. “Perdi quase 30 quilos após introduzir o limão na minha dieta”, conta o administrador Eduardo Diniz, de 48 anos. Ele, que tem 1,64 m de altura, pesava 109 quilos no ano passado. Hoje, está com 82 e tem o objetivo de chegar a 70. Claro que não foi apenas a fruta em jejum a responsável pela mudança radical na aparência. Ele precisou também suar muito.

“O limão foi introduzido junto com uma dieta baixa em carboidrato e com o incremento de exercícios físicos”, explica Eduardo, que chegou a pesar 118 quilos e resolveu mudar os hábitos após o médico constatar problemas como pressão alta, pré-diabetes e manchas escuras pelo corpo causadas pela obesidade. Outra utilidade do limão para ele foi substituir o refrigerante. “Hoje, quando vou a um bar, por exemplo, peço água com gás e limão. Não tomo outra coisa. Virou um ritual que me faz bem. Tenho ficado menos gripado, estou mais disposto e melhorou até meu humor”.

Para os defensores do limão em jejum, a fruta teria ação alcalinizante e, por isso, deixaria o pH do sangue e de outros líquidos corporais menos ácidos. Por isso, seria ideal para acelerar o funcionamento do metabolismo e do organismo como um todo, facilitando a perda e a manutenção do peso. O limão também age como um diurético natural suave. Foi aconselhada por uma terapeuta da medicina ayurveda, tradição milenar indiana, que a psicóloga Valdinéia Tristão Lima, de 41 anos, introduziu a água morna com limão no início de todas as manhãs.

A psicóloga ficou surpresa com a indicação, pois tinha procurado auxílio justamente para problemas de acidez estomacal e má digestão. “Sempre tive a impressão de que limão era um alimento proibido, por ser ácido. Mas o que notei foi uma melhora imensa e maior equilíbrio em todo meu sistema digestivo”, revela. Um efeito colateral foi o emagrecimento, também comemorado por Valdinéia, que sente seu sistema imunológico fortalecido. “Desde que tornei o limão um hábito, não tive mais infecções de garganta ou gripe”, garante.

O nutrólogo Alvaro Vitor Teixeira alerta, porém, que o limão é contraindicado para as pessoas que são alérgicas ou intolerantes à frutose.