Zebras passeiam nas oitavas e favoritos dão adeus ao Aberto da Austrália

Na madrugada deste domingo (22), sétimo dia de disputa do Aberto da Austrália, em Melbourne, o primeiro Grand Slam do tênis na temporada 2017, as zebras deram o ar da graça. As vítimas da vez? Ninguém menos do que o britânico Andy Murray, atual número 1 do tênis masculino, e a alemã Angelique Kerber, atual número 1 do tênis feminino mundial.

Nas oitavas de final, Murray enfrentou um inspirado Mischa Zverev e não resistiu ao domínio do alemão, que se destacou por suas subidas na rede. Foram 118 ao todo durante o duelo, que durou pouco mais de três horas e meia e terminou com um surpreendente 3 a 1 (5/7, 7/5, 2/6 e 4/6). A família Zverev segue viva na disputa do aberto australiano, já que o irmão mais novo de Mischa, Alexander Zverev, de apenas 19 anos, vendeu caro a derrota para o consagrado espanhol Rafael Nadal por 3 sets a 2 na mesma fase do torneio.

Já na chave feminina, a atual campeã do Aberto da Austrália não mostrou seu melhor jogo e caiu ante a estadunidense Coco Vandeweghe por 2 sets a 0 (2/6 e 3/6). Angelique Kerber ainda pode permanecer líder do ranking feminino, mas terá que torcer para que Serena Williams não vença seu sétimo aberto australiano. Diferente dos Zverev, as irmãs norte-americanas Serena e Venus seguem vivas na disputa e podem protagonizar a decisão.

FEDERER VENCE

Foram necessários cinco sets para que o suíço Roger Federer eliminasse o japonês Kei Nishikori e se garantisse nas quartas de final do Aberto da Austrália. Jogando com segurança, o maior vencedor de Grand Slam da história do tênis masculino - são 17, 4 deles no piso duro australiano - ainda contou com as dores que atrapalharam Nishikori para fechar o jogo em 3 sets a 2 (7/6, 4/6, 1/6, 6/4 e 6/3). Nas quartas, Federer encara o algoz de Murray, Mischa Zverev.

BRASIL NAS DUPLAS MASCULINAS

Decidindo suas vidas nas oitavas de final, os brasileiros Marcelo Demoliner - em parceria com o neozelandês Marcus Daniell - e Marcelo Melo - ao lado do polonês Lukasz Kubot - jogam neste domingo.

Demoliner e Daniell encaram os anfitriões Sam Groth - recordista do saque mais rápido do mundo - e Chris Guccione. Já Melo e Kubot medem forças com Ivan Dodig, da Croácia, ex-parceiro do brasileiro e Marcel Granollers, da Espanha.