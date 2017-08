Zagueiro pede paciência ao torcedor

Via de regra, quando se joga em casa a torcida espera ver um futebol dominante dos anfitriões. Porém, o Vila Nova na Série B não tem esta característica. O colorado que é econômico em gols. São apenas 13 como mandante - em 10 jogos. O Tigre volta ao convívio do seu torcedor no próximo sábado (26), contra o ABC, às 16h30, no Serra Dourada. O modelo de jogo do Vila pode até nã...