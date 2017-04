Zagueiro ganha chance na reta final, busca tri e renovação de contrato

Com pouco espaço na equipe titular no início do Campeonato Goiano, o zagueiro Alex Alves, de 24 anos, terá oportunidade de provar seu valor na decisão contra o Vila Nova. Cotado para ser titular, o jogador busca o tricampeonato estadual pelo clube e a renovação de contrato com o clube esmeraldino.

Alex Alves chegou ao Goiás em 2014 e soma mais de 70 jogos pelo clube. O jogador atuou nas campanhas dos títulos estaduais de 2014, 2015 e agora em 2016. O zagueiro tinha jogado apenas contra o Anápolis, no Jonas Duarte, na fase de classificação e improvisado como lateral esquerdo. A nova chance surgiu no segundo jogo da semifinal contra o Atlético.

Com a suspensão de David Duarte e a lesão de Fábio Sanches, Alex Alves deve formar dupla de zaga com Everton Sena contra o Vila Nova. O zagueiro espera fazer uma boa partida e se sagrar campeão ao final dos dois jogos.

“São duas partidas muito importantes para o clube e para mim, pois pode ser meu tricampeonato aqui dentro. Vou dar meu máximo para que isso aconteça”, frisou Alex Alves, que tem seu contrato com o Goiás se encerrando no fim de maio de 2017.

“Fico chateado de não ter atuado muito no começo da competição, mas, por outro lado, chegou a fase boa e que todo jogador quer jogar. Com o título algumas coisas podem mudar, estamos conversando sobre a renovação e não tem nada decidido. É procurar fazer duas boas partidas e deixar a decisão nas mãos deles”, completou o zagueiro esmeraldino.