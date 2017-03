Zagueiro do Vila Nova elogia postura defensiva no clássico

O clássico entre Vila Nova e Goiás, pela 12ª rodada do Goianão, terminou empatado em 0 a 0. A maioria não gostou do resultado, porém a defesa colorada comemorou, já que essa é a segunda partida que ela passa sem levar gols, a primeira foi contra o Iporá.

O zagueiro Alemão foi um dos que destacou o bom trabalho do sistema defensivo. “Tentamos fazer o possível para os atacantes não terem oportunidade. Se for para se jogar na bola, vamos nos jogar, o importante é não sofrer gols, isso é muito importante para nós zagueiros”, frisou o defensor.

Uma reclamação da maioria dos jogadores foi sobre a chuva, intensa no segundo tempo. Alemão falou que a tempestade atrapalhou, já que o Vila utiliza principalmente as jogadas em velocidade.

“A chuva complicou para as duas equipes, o campo encharcou na metade do segundo tempo e ficou complicado de trabalhar a bola. Com isso, as duas equipes tiveram que começar a usar as bolas longas e os dois não estão acostumados a jogar assim, isso complicou um pouco o jogo, mas foi um clássico bom de se ver”, finalizou.

O Vila Nova é o 2º colocado do Grupo A, com 21 pontos. Nesta 3ª rodada do Goianão, a equipe folga e volta a campo só no domingo (2/4), contra o Itumbiara, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.