Zagueiro do lanterna Atlético espera setembro vitorioso na Série A

A surpreendente vitória (1 a 0) do Atlético sobre o líder da Série A, o Corinthians, elevou a moral do time, mas não afastou o Dragão da lanterna - soma 18 pontos. O efeito positivo foi recolocar a equipe com boa expectativa para quatro jogos que terá neste mês: contra Bahia e Cruzeiro, em casa, e Ponte Preta e Avaí, fora. A missão de buscar maior pontuação possível, nos 12 pontos em jogo, é vista com animação pelo zagueiro Gilvan, autor do gol sobre o time corintiano.

“Aqui, o nosso 2º turno tem sido bom. É a 5ª melhor campanha (6 pontos em 9 disputados). Faremos quatro partidas em setembro. São importantes. Mas vamos fazer do jogo com o Bahia a grande final”, disse o zagueiro, em referência ao jogo da segunda-feira (11), no Olímpico.

Enfrentar o Bahia traz boas recordações a Gilvan. Na final da Copa do Nordeste, em 30 de abril de 2015, foi de Gilvan o gol que garantiu o título do Ceará no triunfo sobre o tricolor (2 a 1), na Arena Castelão, aos 7 minutos do segundo tempo.

O gol decisivo saiu após escanteio cobrado em sentido invertido, no início do segundo tempo, com Gilvan subindo para cabecear no canto oposto do goleiro. Foi assim contra o Bahia e se repetiu na partida contra o Corinthians. São os gols mais importantes da carreira de Gilvan.

Nesta terça-feira (05), há treino pela manhã. Mas a principal novidade será a chegada de mais uma contratação. É um “jogador versátil”, de 20 anos, segundo o diretor de futebol, Adson Batista, que vem da Série A e fecha cota de cinco que o clube pode trazer da elite. Adson busca mais um atacante jovem e um jogador com características de meia. Mas há dificuldades, tanto no mercado como no pouco tempo, pois terá de regularizá-los até sexta-feira.