Zagueiro do Goiás leva 11 pontos na boca após agressão de torcedores

Após a agressão sofrida dentro do centro de treinamento do Goiás, neste sábado (27), o zagueiro Bruno Aguiar teve corte profundo no canto esquerdo da boca e precisou de sutura na região. Após o episódio, ele foi ao hospital para o procedimento que resultou em 11 pontos. Imagens depois da agressão mostram o ferimento e a camisa do jogador com manchas de sangue.

Havia mais dois jogadores no centro de treinamento minutos antes da invasão. O meia Tiago Luís e o volante Elyeser deixaram o local antes do episódio.

Neste sábado, cerca de 50 torcedores, muitos com camisa da organizada Forca Jovem, invadiram o centro de treinamento do Parque Anhanguera, provocaram quebradeira geral e agrediram Bruno Aguiar, que passava por tratamento no departamento médico.

O Goiás emitiu nota oficial repudiando o episódio. Veja na íntegra:

"O Goiás Esporte Clube repudia de maneira veemente os criminosos atos de vandalismo cometidos no Centro de Treinamento Edmo Pinheiro na tarde deste sábado, 26. Além do patrimônio depredado no vestiário, academia, departamento médico e de fisiologia, profissionais esmeraldinos, cidadãos honrados, foram agredidos covardemente física e verbalmente. Diretoria, comissão técnica e atletas reafirmam sua hombridade e respeito para com a instituição alviverde, garantindo empenho irrestrito durante suas atividades profissionais. O Goiás salienta que não reconhece neste grupo de vândalos os valores de sua imensa torcida, que jamais cometeria atos de barbárie como os que foram vistos no CT Edmo Pinheiro."