Zagueiro do Atlético lembra reação da Ponte como exemplo

O zagueiro Gilvan, de 27 anos, é titular do Atlético desde que ele ganhou a posição na defesa, pelo lado esquerdo. Autor de um gol, na vitória sobre a Chapecoense (2 a 1, fora), Gilvan completará 9 jogos seguidos, sábado, contra o Flamengo, na Arena da Ilha do Urubu, no Rio (RJ). Mesmo que a campanha do time esteja aquém do previsto - o Dragão é lanterna da Série A com 15 po...