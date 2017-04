Zé Teodoro avisa: “Annibal vai ser campo de batalha”

A busca pelo primeiro título goiano colocou no caminho do técnico Zé Teodoro, e da Aparecidense, diversos tabus que foram superados com êxito durante a 1ª fase do Estadual. Se antes da atual edição do Goianão, o Camaleão nunca tinha vencido um jogo na Serrinha ou no Genervino da Fonseca, o mesmo não pode ser dito depois das vitórias por 2 a 1 contra o Goiás e por 1 a...