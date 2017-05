Xerife em terras italianas

Antes de aceitar o desafio de jogar pela Atalanta, sensação do Campeonato Italiano nesta temporada, Rafael Toloi fez história pelo Goiás. Cria da base esmeraldina, Rafael Toloi queria ser atacante, passou nos testes no alviverde como lateral direito, mas se encontrou mesmo como zagueiro. Em Bérgamo, na Itália, cidade do seu atual clube, o defensor vive com a mulher, F...