Xerifões comandam Atlético e Goiás no clássico que abre semifinal do Goianão

A fase de classificação do Campeonato Goiano ficou no passado e, a partir de agora, quatro clubes seguem vivos na luta pelo caneco. Se revezando como campeões das últimas oito edições, Atlético e Goiás se enfrentam na fase semifinal, hoje, às 16 horas, no Serra Dourada, no primeiro dos dois duelos que definirão um dos finalistas.Para chegarem à grande final da competi...