Xata e Tacão decidem outra vaga

O domingo será de decisão também no Jonas Duarte. O duelo das filosofias dos técnicos Everton Goiano e Rubinho marca o confronto entre Anapolina e Trindade, às 16 horas.De um lado, está a juventude do Trindade. O time, que conta com 70% do elenco montado em sua base, espera surpreender a Xata na habilidade e velocidade. “Temos um time novo, mas que não está acostumado ...