WhatsApp do Vila: Ruan entrou no grupo

Em todo fim de ano, muita gente traça suas metas e resoluções para os 365 dias seguintes. Com o atacante Ruan não é diferente. Seu objetivo em 2017 é voltar a marcar gols, desta vez, com a camisa do Vila Nova. Ontem, o clube confirmou sua contratação com contrato até o fim da próxima temporada.Ruan teve passagem discreta pelo Goiás em 2015, não fez boa temporada nes...