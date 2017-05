Wesley Matos treina e deve jogar segunda partida da decisão do Estadual

Fora do primeiro jogo da final do Campeonato Goiano, diante do Goiás, por uma torção no tornozelo, o zagueiro Wesley Matos voltou ao campo durante os treinamentos no Vila Nova. Nesta quarta-feira (3), o jogador não atuou junto ao restante do grupo, mas realizou trabalhos com bola e deve ficar à disposição do treinador Mazola Júnior para o segundo jogo da decisão, neste domingo (7). Ontem, ele havia retornado às atividades com treinos físicos. Dessa forma, Wesley Matos deverá retomar a posição ocupada por Brunão na última partida.

Além dele, o atacante Moisés, que havia ficado de fora dos treinos desta terça-feira (2) por desconforto muscular, trabalhou normalmente nesta quarta.

Também fora do clássico, o volante Fagner, vetado pelo departamento médico após sofrer uma pancada no joelho, segue como dúvida. O jogador não acompanhou a delegação nas atividades realizadas no Centro de Treinamento e permaneceu no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, onde realizou atividades no campo.

Companheiro de Fagner na dupla de volantes, Geovane retorna ao time após ter ficado suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na última partida, Billy e PH foram os substitutos.