Wesley Matos dá razão às vaias da torcida do Vila e responde com gol

A volta ao Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga teve tom de suspense para o Vila Nova. Contra o Rio Verde, ontem, o Tigre foi pressionado praticamente toda a partida. Primeiro pelo time visitante, que fez um bom primeiro tempo, depois pela torcida, que não poupou nem o atacante Moisés, que também foi vaiado durante o confronto. No final, com um gol salvador do zagueiro Wesley Matos, o time saiu com a vitória por 2 a 1.

Nesta partida, Wesley Matos voltou a ser protagonista contra o Rio Verde. No 1º turno, o zagueiro marcou um gol, mas acabou sendo expulso e o Vila Nova, que ganhava por 3 a 1, sofreu o empate no final. Ontem, o defensor fez a diferença, mas, desta vez, definiu a partida em favor do colorado.

Aos 49 minutos do segundo tempo, Wallyson bateu escanteio, Wesley Matos subiu mais alto que todo mundo e colocou a bola no fundo das redes. “Eu converso com os batedores para que, nestas jogadas, eles tirem o peso da bola, porque a gente vem embalado e ataca a bola”, explicou o defensor.

Se no final deu tudo certo para o Tigre, o começo foi bastante complicado. O Vila parecia ainda estar sentindo a eliminação da Copa do Brasil, para o Vasco, dias antes. O time começou bastante moroso e o Rio Verde aproveitou, pressionou no campo ofensivo e conseguiu abrir o placar com o atacante André Luís, que se adiantou ao goleiro Wendell, depois do cruzamento do lateral Bruno Leite.

Com o time jogando mal, a torcida não hesitou em vaiar. Já no intervalo, alguns torcedores iniciaram o coro, que aumentou na segunda etapa. Wesley Matos destacou que as vaias serviram para ajudar. “Eles estão cobertos de razão. O torcedor já cansou de nos apoiar em inúmeros jogos. No primeiro tempo, as vaias foram merecidas e serviram para nos acordar”, ressaltou.

Durante a partida, nem mesmo o atacante Moisés escapou das vaias. Porém, o atacante respondeu na jogada seguinte. Aos 39 minutos, Wallyson deu uma passe na medida para o Profeta, que saiu na cara do gol e não desperdiçou a oportunidade, bateu cruzado e empatou. Chateado com a posição da torcida, Moisés não comemorou e deixou o estádio sem dar entrevistas.

Bastou o time empatar a partida que a torcida voltou a empurrar a equipe. “Vimos que, quando nós conseguimos o primeiro gol, eles nos empurram até o fim. No meu gol, os torcedores tiveram grande participação”, disse Wesley Matos.