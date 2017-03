Wendell quer melhorar marca

Nesta 2ª fase da Copa do Brasil, o time melhor ranqueado não tem mais a vantagem do empate. Desta forma, caso o jogo termine com igualdade no placar, a decisão irá para os pênaltis. Assim, cresce a expectativa sobre os goleiros de Vila Nova e Vasco, que duelam, hoje, às 21h45, no Serra Dourada.Nas metas dos times estão arqueiros com trajetórias diferentes. No cruzmal...