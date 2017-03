Walter veste a camisa e terá evento surpresa de apresentação no Atlético

O Atlético quer mostrar com pompa sua contratação e deve fazer um evento surpresa para apresentar o atacante Walter, de 27 anos, que chega ao rubro-negro após rescindir contrato com o Goiás por ter agredido um colega de elenco.

O clube campineiro também prepara a camisa que o jogador irá usar e cogita possibilidades: número 80, alusivo ao aniversário de 80 anos do rubro-negro em 2017, ou número 18, a que Walter mais gosta. O anúncio de Walter pelo Atlético veio com a expressão "fome de Série A", que o clube utilizou nas redes sociais.

Na tarde desta terça-feira (14), o Atlético divulgou uma foto com Walter vestindo a camisa atleticana pela primeira vez, por meio de sua conta no Instagram.

Chegou e vestiu a camisa! ⚽🐲 Walter é o novo contratado do Atlético para a disputa do Campeonato Brasileiro Série A. Bem vindo, Walter!!!!! #WalterédoDragão #VamosDragão #AtléticoClubeDaFamília #ACG #SérieA Uma publicação compartilhada por Atlético Goianiense - ACG (@acgoficial) em Mar 14, 2017 às 11:45 PDT

A apresentação do jogador pelo clube ainda não tem data definida. O gerente de marketing Fernando Oliveira pretende fazer um evento em local fechado para a imprensa, mas ainda não há detalhes da programação.

O Atlético completa 80 anos no dia 2 de abril, um domingo. Uma festa para até 500 pessoas deve ser realizada pelo clube e o novo uniforme do Atlético deve ser apresentado no mesmo evento.