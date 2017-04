Walter tira dúvida com torcedor: usará a camisa 18 ou a 80?

Fã da ferramenta de vídeos temporários do Instagram, Walter utilizou a rede social na manhã desta terça-feira (25) para fazer uma enquete com o torcedor do Atlético. O atacante quer saber a preferência dos atleticanos para a camisa que ele deve usar, a 18 ou a 80.

"Torcedor do Dragão, me tira uma dúvida. Vocês preferem que eu jogue com a camisa 18, que é a minha, ou com a 80, que é 80 anos que o clube está fazendo. Vocês me mandem aqui, valeu?", publicou o jogador em vídeo.

Walter ficou marcado no Goiás e nos outros clubes que passou com a camisa 18. Pelo Atlético, o jogador não pôde atuar no Campeonato Goiano e também não entrará em campo pelas oitavas da Copa do Brasil, pois já atuou nas duas competições pelo Goiás.

O jogador estreia pelo Atlético apenas na Série A do Brasileiro. No dia 15 de maio, o Dragão joga contra o Coritiba, fora de casa. "Dia 15 está chegando, é a estreia do Waltão", comentou o jogador também em vídeo da rede social.