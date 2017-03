Walter tem data para definição

A definição sobre o futuro do atacante Walter deve ocorrer mesmo na próxima segunda-feira.Uma comissão criada no clube para averiguar o caso de agressão ao goleiro Matheus deve dar seu parecer. O caso se encaminha para uma demissão por justa causa. A comissão ouviu Walter na quinta-feira, mas o clube não revelou o teor das declarações do atacante.O presidente exec...