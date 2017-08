Walter sobre o futuro: "Não aguento mais, tenho de sair de Goiânia um pouco"

Depois de metade da Série A, o atacante Walter já avisou que não fica no Atlético e em Goiânia para 2018. Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (23), o jogador disse que precisa "dar um tempo de Goiânia". Contratado pelo Atlético em março como principal investimento do Dragão na temporada, mas não conseguiu sucesso com a equipe, que é lanterna do Brasileiro e faz campanha sofrível na competição - 15 pontos em 21 jogos.

"Sou muito sincero, sou verdadeiro. Queria muito ficar aqui, podia até abaixar meu salário, só que eu não aguento mais, tenho de sair de Goiânia um pouco. Salário não é muito importante pra mim, importante é eu estar bem no lugar. Respeito muito o Adson (Batista, diretor de futebol e vice-presidente do Atlético), sempre vou respeitar. Estou devendo muito pra ele porque sei que vim para cá pra fazer gol, o gol não veio. Acho que não fico aqui (no Atlético) e não fico em Goiânia. Quero sair de Goiânia, dar um tempo de Goiânia. Quem sabe um dia eu volto, mas, nesse momento, nenhuma chance para eu ficar em Goiânia", disse Walter, que tem apenas 1 gol marcado em 15 jogos disputados pelo Atlético.

O jogador também falou sobre o Vila Nova tê-lo procurado quando saiu do Goiás, após o episódio em que teria agredido o goleiro esmeraldino Matheus e acabou rescindindo o contrato com o clube esmeraldino. "Antes de eu vir para cá, o presidente do Vila (Ecival Martins) conversou comigo, me abriu as portas. Tenho de agradecer a ele. Me disse 'as portas do Vila Nova estão abertas para você, o que fizeram com você é covardia, tudo o que você fez por eles (Goiás)'. Só que eu tinha uma conversa com o Adson. Se ele viesse antes, eu poderia estar no Vila. O presidente foi um cara correto, é o principal rival do Goiás e me abriu as portas."

Walter está em Goiânia há cerca de um ano. Em agosto do ano passado, ele acertou seu retorno ao Goiás. Deixou o Atlético Paranaense, que o reemprestou ao alviverde. O jogador negociou sua permanência no clube esmeraldino para 2017, agora emprestado diretamente pelo Porto, de Portugal. Depois do episódio com o goleiro Matheus, se transferiu para o Atlético.