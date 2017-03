Walter rebate críticas e se diz feliz no Dragão

Entre declarações polêmicas e até engraçadas, gritos de torcedores e a negativa de que pesava 106kg no Goiás, Walter foi apresentado ontem no Atlético. O atacante tenta desconstruir a imagem ruim deixada no ex-clube, após saída polêmica. Prometeu dedicação. Por algumas vezes, arrancou aplausos e risos de atleticanos no auditório do Centro de Excelência do Esporte. Foi...