Walter lamenta ser repetitivo, mas avisa que Atlético "tem como sair dessa"

O Atlético voltou a repetir erros em partida diante do Fluminense, no Rio, onde esperava conseguir pelo menos o empate, hoje, no Maracanã. No jogo de homenagens ao técnico Abel Braga por causa da morte do filho João Pedro Braga, o rubro-negro chorou outra derrota na Série A. O eficiente Fluminense venceu por 3 a 1 e afundou mais o clube goiano, que vira o 1º turno na lanterna, com 12 pontos.

Bolas brancas, balões e minuto de silêncio sepulcral foram algumas das homenagens preparadas a Abel Braga que, durante o minuto do silêncio, não resistiu, chorou e teve o nome gritado em coro. Reverenciou a torcida, que gritava “guerreiro”.

Após o jogo, o atacante Walter demorou a encontrar palavras para definir a situação do Dragão e lamentou ficar “até repetindo as coisas”, mas comentou o momento. “Tem como sair dessa. É ver certinho o que nossa equipe errou nesse 1º turno para voltar melhor no 2º. É pedir desculpas para a torcida por tudo que está acontecendo, mas acreditar. Acredito sempre”, disse o jogador ao Sportv.

No jogo, o que se viu foi o Atlético tocando bem a bola, mas falhando no ataque e defesa. Em dois vacilos, o Dragão foi golpeado pelo adversário, que fez dois gols nos erros de marcação.

O Dragão atacava. O Fluminense roubou a bola, saiu no contra-ataque e se aproveitou de erro na zaga. A bola sobrou com Wendel, que fez 1 a 0, aos 14. O Atlético se recompôs e empatou. Na cobrança de lateral, Walter ajeitou, Henrique falhou, Paulinho dominou e bateu forte - 1 a 1, aos 22 minutos. Veio novo erro de ataque, contra-ataque letal e a conclusão de Wellington Silva - 2 a 1, aos 33 minutos.

No segundo tempo, o Dragão buscava empate e levou o terceiro gol. Roger Carvalho não cortou cruzamento. Henrique Dourado acertou chute - 3 a 1, aos 12.