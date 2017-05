Walter lamenta goleada, mas celebra retorno aos gramados e fim da seca de gols

Se alguém conseguiu se destacar em campo na goleada por 4 a 1 sofrida pelo Atlético diante do Coritiba, ontem, no Estádio Couto Pereira, pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, foi o atacante Walter. Autor do único gol do Dragão, o camisa 18 rubro-negro celebrou seu retorno aos gramados depois de quase três meses - sua última partida foi contra a Aparecidense, ainda vestindo as cores do Goiás pela 6ª rodada da 1ª fase do Campeonato Goiano.

O atacante, no entanto, lamentou o resultado final da sua partida de estreia com a camisa do Atlético. “Não estou feliz pelo resultado, mas feliz por depois de dois meses e alguns dias voltar a jogar futebol. Tenho que agradecer ao Atlético por abrir as portas e hoje (ontem). Marcar um gol foi muito importante. Meu último gol foi no ano passado. Estou feliz pelo momento do meu gol, mas triste pela derrota”. frisou o jogador ao Sportv.

A última vez que Walter havia balançado as redes foi na 36ª rodada da Série B do Brasileirão pelo Goiás, na vitória de 3 a 2 do time esmeraldino contra o Joinville. Pela Série A, ele não marcava desde 3 de agosto de 2016, quando marcou os gols da vitória de 2 a 0 do Atlético/PR sobre o Corinthians. “Voltar à Série A e marcando é muito importante pra mim”, pontuou Walter.