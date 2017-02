Walter deixa delegação do Goiás em Rio Verde por causa de confusão com goleiro

O atacante Walter deixou a delegação que está em Rio Verde, na noite desta sexta-feira (24), por uma determinação da diretoria do Goiás. A decisão foi motivada por uma tensão ocorrida no treino no período da manhã. O jogador se chocou com o goleiro Matheus, que levou a pior.

Após o choque com o goleiro no treino, houve uma discussão com outro goleiro, Ivan. A tensão teria sido resolvida no vestiário. Matheus foi encaminhado para a Clínica do Esporte para passar por exames e observação. Assim, a delegação viajou para Rio Verde, onde enfrenta o time da casa neste sábado (25).

No entanto, às 23 horas desta sexta-feira (24), a assessoria de imprensa do Goiás comunicou que Walter voltará a Goiânia e o atacante Aylon o substituirá no jogo.

Veja o comunicado do clube:

"Quando tomou conhecimento dos fatos ocorridos no treinamento de sexta-feira, envolvendo o atacante Walter e o goleiro Matheus, a presidência do clube determinou que Walter retornasse à Goiânia. Em seu lugar a comissão técnica convocou Aylon, que já se juntou a delegação em Rio Verde.