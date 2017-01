Walter clama por paciência

Calma, torcedor esmeraldino! É isso o que pede o atacante Walter para o início da temporada. Após um ano de decepções, o jogador e o clube apostam em um 2017 que terá união e superação como palavras-chave. Para alcançá-las, porém, o trabalho levará tempo. Para o camisa 18, em especial, mais tempo do que até a estreia do time no Campeonato Goiano, no dia 29 de janeiro, ...