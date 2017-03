Walter acerta com o Atlético após desligamento do Goiás

Não deu tempo nem de virar uma novela. Depois de ter contrato rescindido com o Goiás, o atacante Walter é o novo reforço do Atlético. O clube rubro-negro recebeu a autorização do Porto, equipe que detém maior porcentagem dos direitos do jogador, e o atleta chega ao Dragão por empréstimo até o fim da atual temporada.

Diretor de futebol do Dragão, Adson Batista confirmou que, nesta terça-feira (14), o clube atleticano recebeu a documentação do clube português e ainda nesta semana o jogador deve passar por exames médicos no clube.

"Há outras coisas para definir", explicou. O dirigente revelou que existe um planejamento para recuperação física do atleta visando a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. "Temos a melhor expectativa com essa contratação, entendo que o Walter hoje é um dos melhores jogadores da posição na atualidade", opinou o dirigente.

Procurado pela equipe de reportagem do O POPULAR, o atacante Walter explicou que não quer ainda comentar sobre o assunto, mas a tendência é que sua apresentação no Atlético Goianiense seja realizada no decorrer desta semana. Um dos fatores que pesou no acerto foi que Walter não precisará mudar de cidade. O atleta desejava permanecer em Goiânia, mesmo sendo sondado por outros clubes do restante do País.

Veja o anúncio do Atlético pelo Twitter: