Walter é regularizado e pode jogar na estreia do Goiás

O Goiás poderá contar com o atacante Walter em sua estreia no Campeonato Goiano, domingo (29), às 17 horas, diante da Aparecidense, no Estádio Anníbal Batista de Toledo. O jogador teve seu nome publicado no início da tarde desta quarta-feira (25), no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, confirmando sua regularidade para atuar.

Apesar de fazer parte do elenco do Goiás desde o ano passado, o empréstimo de Walter junto ao Porto, de Portugal, foi renovado, exigindo a regularização de sua documentação junto à CBF. O fato causou certa apreensão na comissão técnica, já que o prazo limite para protocolar os documentos na Federação Goiana de Futebol ocorreu na segunda-feira (23).

Liberado, Walter agora luta para aprimorar o preparo físico. A tendência é de que o jogador fique no banco de reservas contra a Aparecidense, com Léo Gamalho ocupando o comando de ataque da equipe esmeraldina.

Dentre os 13 contratados do Goiás para 2017, apenas o meia-atacante Tiago Luís ainda não foi regularizado. Segundo a diretoria, seus documentos foram protocolados na segunda-feira e seu nome também deve ser publicado no BID até sexta-feira, o que o deixará em condições legais de atuar na rodada inaugural do Goianão.