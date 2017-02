Wallyson não treina, mas deve ser titular contra o Galo

Pensando no duelo deste sábado (25), contra o Anápolis, o Vila Nova trabalhou nesta quarta-feira (22) em dois períodos. Na parte da manhã, o time fez um trabalho físico. Já na atividade da tarde, os jogadores foram ao gramado do OBA para uma atividade técnico-tática, aprimorando o passe e a aproximação.

O desfalque da atividade foi novamente o atacante Wallyson, que ficou terça e quarta entregue aos cuidados do departamento médico. Porém, o jogador deve voltar às atividades nesta quinta-feira e não deve desfalcar o time contra o Galo da Comarca.

Wallyson foi contratado para ser o homem gol da equipe, porém já são cinco partidas sem marcar. A última vez foi na 2ª rodada, quando fez dois contra o Anápolis. Mesmo não marcando, os companheiros sabem da importância do jogador para o grupo.

“O Wallyson está contribuindo bem, tanto que no primeiro jogo foi ele que cavou o pênalti. Teve outros jogos que ele também ajudou dando passes. Acho que na hora certa ele vai voltar a fazer gol”, destacou o lateral esquerdo Jonathan.

Para um atacante ficar muitos jogos sem marcar é preocupante, mas o lateral Jonathan não acha que teve uma queda de rendimento do companheiro. “Ele não vem fazendo gols, mas é um grande atacante, passou por grandes clubes. Tentamos ajudar o máximo possível lá atrás, para que o pessoal do ataque possa fazer gols”, destacou.

Anápolis e Vila Nova se enfrentam às 16h30 deste sábado (25), no Estádio Jonas Duarte. O Vila Nova lidera o Grupo A do Goianão com 11 pontos. O Anápolis é o último colocado do Grupo B, com 5 pontos.