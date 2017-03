Wallyson desmente saída do time

Ontem, os bastidores do Vila Nova ficaram movimentados. Rumores davam conta de que o atacante Wallyson poderia pedir para sair do clube e não continuar para a Série B. Porém, o jogador, que não gosta de conceder entrevistas, logo fez questão de falar com a imprensa para explicar que a informação não passava de boato. “É uma falta de respeito com o jogador. Eu deixei ...