Voltado apenas para cena local, Wellington Garcia quer dominar

A 3ª etapa do Goiano, que será realizada neste fim de semana na cidade de Corumbaíba, a 220 km de Goiânia, é tratada como fundamental pelo piloto Wellington Garcia. Líder isolado da principal categoria, a MX1, o goiano de 28 anos quer continuar mantendo as boas atuações na competição para ampliar a distância para os demais concorrentes.

“Estou conseguindo liderar mesmo enfrentando pilotos que atuam no Brasileiro de Motocross. Pretendo continuar bem constante nas corridas para consolidar a 1ª colocação. Meu objetivo é sair de Corumbaíba com a vitória”, frisou Wellington Garcia, que está aposentado de competições nacionais e tem foco total na conquistar do título goiano.

Quem pretende colocar fogo no campeonato é o piloto Lucas Frazão. Terceiro colocado na MX1. O piloto e os outros 227 inscritos das 11 categorias encontrarão uma pista totalmente refeita em Corumbaíba. A novidade é celebrada por Lucas. “É bom que fica de igual para igual para todos. Ninguém conhece o traçado e isso pode deixar o nível de competitividade ainda mais alto”, opina o piloto, que utiliza uma moto de 250 cilindradas, inferior a dos demais concorrentes, que usam motos de 450 cilindradas, valor máximo permitido para a categoria MX1.