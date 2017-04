Volta incrível de Ayrton Senna em Donington Park completa 24 anos; assista

A largada do jovem piloto holandês Max Verstappen no Grande Prêmio da China de Fórmula 1, disputado no último domingo (9), chamou a atenção dos fãs de automobilismo pelo arrojo e coragem. A bordo de sua RBR, ele ultrapassou nove carros e saiu da 16ª para a 7ª colocação ao final da primeira volta. O feito fez os amantes de velocidade se lembrarem de outro caso épico parecido e que completa aniversário nesta terça.

Há exatos 24 anos, no dia 11 de abril de 1993, o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1, disputado no circuito de Donington Park, na Inglaterra, foi palco daquela que foi considerada a melhor primeira volta da história. O principal protagonista do feito foi o brasileiro tricampeão mundial Ayrton Senna.

Com a pista molhada e debaixo de muita chuva, Senna largou na quarta posição e nas primeiras curvas caiu para quinto. Mas, em uma recuperação impressionante, passou o austríaco Karl Wendlinger, o então desconhecido alemão Michael Schumacher, o inglês Damon Hill e, por fim, seu maior rival, o francês Alain Prost, os dois últimos com as Williams, o melhor carro da época, para cruzar a linha de chegada ainda na primeira volta na ponta da prova, de onde não saiu mais.

Relembre o histórico momento de Senna, 24 anos atrás: