Volante Willians está de saída do Goiás

Fora da delegação que viajou ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Brasil de Pelotas, o volante Willians, de 30 anos, está de saída do Goiás. Clube e jogador discutem uma rescisão amigável.

Contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro em abril, o volante fez apenas 10 jogos com a camisa esmeraldina. Embora tenha sido o capitão da equipe no empate com o América-MG na última rodada da Série B, Willians está fora dos planos para a sequência da temporada.

Nos últimos dias, o atacante Léo Gamalho e o lateral esquerdo Felipe Saturnino deixaram o elenco esmeraldino.