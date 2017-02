Volante colorado admite ansiedade em empate

O resultado que tirou o 100% de aproveitamento do Vila Nova - empate por 0 a 0, diante do Goianésia, na segunda-feira - ainda está na cabeça dos jogadores colorados. Apesar da boa atuação, elogiada pelo técnico Mazola Júnior, a ideia é dissecar bem os erros para evitá-los no confronto de hoje, às 20h30, diante da Aparecidense, fora de casa.

“Nosso time foi um pouco ansioso na hora de fazer o gol e faltou um pouco de competência, de todo mundo que tentou, que finalizou. Mas criamos bastante, jogamos bem, uma pena que não saiu o gol”, comentou o volante Marcos Serrato.

O volante Geovane, que ficou fora do jogo contra o Goianésia por conta de dores musculares, voltou a treinar ontem, mas segue fora.