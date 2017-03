Vitória do Vila Nova espanta “nuvem negra”, diz Mazola Júnior

No duelo entre Iporá e Vila Nova, no Ferreirão, uma das atrações da partida era a inauguração da iluminação. Ainda no primeiro tempo, dois refletores deram pane, mas a situação foi contornada e não atrapalhou o Tigrão, que reencontrou o caminho das vitórias. Bateu o dono da casa por 1 a 0.

Aos 30 minutos, a fumaça espessa tomou conta do estádio. Situação inusitada. O local, que estava recebendo a primeira partida à noite após a inauguração dos refletores, teve problemas com a iluminação. O gerador pegou fogo e as luzes apagaram. A partida teve de ser paralisada por 20 minutos até as luzes voltarem a funcionar.

Dentro de campo, o Vila entrou pressionado. Na próxima rodada, tem o clássico diante do Goiás pela frente. O técnico Mazola Júnior, após a vitória, desabafou. “O Vila conseguiu um resultado importantíssimo em termos de classificação para espantar qualquer tipo de nuvem negra que estavam querendo colocar lá dentro do OBA”, disse.

Cheio de novidades na equipe e com um esquema com três atacantes, o colorado partiu para cima. Aos 7 minutos, o time foi recompensado. Moisés fez jogada individual e tocou para Everton, na entrada da área, que chegou batendo forte, abrindo o placar.

No primeiro tempo, não faltaram chances para o Vila ampliar, mas novamente o ataque pecou nas finalizações - com esta rodada, já são três jogos sem os atacantes do time marcarem gols. Moisés e Matheus Anderson tiveram pelo menos duas boas chances cada um, mas pararam no goleiro Cleriston.

Uma das mudanças para essa partida foi a entrada do goleiro Elisson, que no início do ano era cotado para ser titular, mas por problemas pessoais, perdeu parte da pré-temporada. Foi preterido por Wendell. A primeira chance surgiu e o arqueiro soube muito bem aproveitar oportunidade.