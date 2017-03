Vitória convincente é meta do Atlético na rodada

O Atlético obteve três vitórias, todas por 1 a 0, no Estadual. Porém, nenhuma foi convincente. Já é pressionado por causa disso. O Itumbiara não venceu nenhum jogo. Por isso, conquistar o primeiro triunfo é um desejo de luxo para o time do Sul do Estado, hoje, às 16 horas. Vencer e convencer, de um lado, e vencer para sobreviver, de outra parte, são objetivos das equipes que se enfrentam em Itumbiara, no JK.

Os dois times vêm de tropeços - o Dragão ficou no 0 a 0 com o Iporá, em casa, enquanto o Gigante perdeu da Aparecidense (2 a 0). Pela posição das equipes na classificação, o empate não é interessante aos dois, que criaram rivalidade após disputarem três semifinais seguidas do Goianão: em 2007 (Atlético campeão), 2008 (o Gigante ganhou o único título da sua história na elite) e 2009 (o Goiás foi campeão).

Porém, desde essa época, o Dragão abriu vantagem sobre o Gigante - não perde desde 2008. De lá para cá, venceu 8 vezes e houve 6 empates.

Hoje, o Atlético tem como trunfo o retorno do meia armador Jorginho, artilheiro do time com 2 gols, suspenso no último jogo (Iporá) e que fez trabalho específico de fortalecimento muscular. Outra novidade é Abuda, volante ausente há três jogos por causa de contratura. Negueba vai ser mantido mais à frente, próximo a Júnior Viçosa, que nunca jogou em Itumbiara.

No Itumbiara, o técnico Luizinho Vieira tentou fazer mistério sobre o time e esconde a escalação.