Vila testa filosofia com jovens apostas

Com uma nova filosofia de contratações, o Vila Nova está trazendo atletas que possam dar frutos para o time no futuro. Para isso, nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o clube deixou de lado os famosos medalhões para apostar em jovens que ainda buscam escrever seus nomes no mundo do futebol. Uma das apostas do time para as próximas temporadas é o atacante Vinícius L...