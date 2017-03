Vila terá mais opções para duelo diante do Camaleão

Com um duelo indigesto pela frente, o Vila Nova poderá contar com quase todos os jogadores do elenco para a partida diante da Aparecidense, sábado, no Serra Dourada. O adversário vem de uma sequência de cinco vitórias consecutivas e lidera o Grupo B, com 17 pontos.Para o confronto contra o Camaleão, o colorado terá o retorno de duas peças importantes. Maguinho, que e...