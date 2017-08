Vila tem atacante e lateral acertados para a sequência da Segundona

Mesmo com o time na parte de cima da tabela, o Vila Nova continua reforçando o seu elenco para o restante da Série B. As próximas contratações do Tigre devem ser o atacante Marcelinho, que estava no Ituano, e o lateral esquerdo Anderson Luís, que vem do Arouca, de Portugal. Os jogadores já estão em Goiânia para passar por exames médicos e devem ser oficializados nos próximos dias.

Marcelinho foi formado na base do Corinthians e subiu para o profissional em 2009. Sem chances, o jogador rodou por diversas equipes, como Mirassol, Ponte Preta, Grêmio Barueri e também pelo futebol Ucraniano, no Karpaty.

O jogador teve destaque em 2014, quando ajudou o Ituano a conquistar o título paulista. Marcelinho voltou ao clube no ano passado. Neste ano, o atacante não atuou muito - ao todo foram 10 jogos e apenas um gol.

Anderson Luís, de 29 anos, começou no Figueirense, em 2007, foi emprestado para o Mirassol e, em 2010, foi para o futebol português, no Estoril, no qual ficou até a 2015. Na última temporada, o jogador defendeu o Arouca, pelo qual fez 35 partidas, contando Campeonato Português, Taça da Liga e Europa League.