Vila tem artilheiro consagrado

Após longos 11 anos de fora da Copa do Brasil, o Vila Nova quer retornar a competição fazendo bonito. Para isso, o time conta com um artilheiro que está voando, o atacante Wallyson. O jogador chegou como um dos principais nomes do colorado e está correspondendo às expectativas e é uma das armas do Vila, que estreia amanhã, contra o Fast, em Manaus. Wallyson se destacou...