Vila sofre, mas avança na Copa do Brasil

Assim como da última vez em que o Vila esteve na Copa do Brasil, em 2006, a equipe estreou novamente no Amazonas. Desta vez o adversário foi o Fast Clube e para quem esperava que o Tigre tivesse facilidade, se enganou. O time amazonense complicou a vida dos goianos, porém jogando na Arena Amazônia, o colorado fez valer o regulamento e com o empate em 1 a 1, conseguiu a classificação. Moisés marcou para o colorado e Thiago Brandão empatou.

Após um primeiro tempo morno, a partida aumentou a temperatura na segunda etapa, com as duas equipes mais soltas. No final, o Tigrão quase se complica, já que com um jogador a mais em campo - o volante PH foi expulso -, o Fast Clube pressionou em busca da virada.

O empate deu ao Vila a classificação à 2ª fase da Copa do Brasil, agora o Tigrão terá uma parada bastante indigesta, enfrenta o Vasco da Gama, em partida única. Mas para compensar, os goianos farão o jogo em casa, com o apoio do seu torcedor, no dia 1º de março.

Na próxima fase, os visitantes não terão mais a vantagem da igualdade. Caso a partida termine empatada,a vaga será decidido nas penalidades.

Mesmo com o melhor ataque do Goianão, o Vila só conseguiu furar a defesa dos donos da casa na segunda etapa. O primeiro tempo terminou empatado no placar e também nas chances, uma para cada lado. O Fast levou perigo com Júnior Neymar, que acertou o travessão. Já o colorado assustou com Marcos Serrato, que avançou em velocidade e saiu na cara do gol, mas parou na boa defesa de Naylson.

Precisando da vitória, o Fast partiu para cima na segunda etapa, mas sem qualidade. Diferente do Vila, que quando descia ao ataque, era muito perigoso. Na primeira chance, Wallyson driblou o goleiro, mas na hora da finalização mandou a bola para fora. Já na segunda chance não teve jeito. Marcos Serrato chegou pela esquerda e bateu cruzado, o goleiro Naylson defendeu, mas deu o rebote nos pés de Moisés, que chutou para o fundo das redes.

Quando parecia que a partida estava decidida, o jogo ganhou emoção, com a expulsão do volante PH, do Vila. Assim, o Fast foi para cima com tudo e aos 40 conseguiu o empate. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Thiago Brandão cabeceou para as redes coloradas. Depois disso, foi ataque contra defesa, porém o sistema defensivo colorado fez o seu papel e conseguiu segurar o ímpeto dos donos da casa.