Vila quer manter ponta

Depois de vencer os dois primeiros jogos que fez no Campeonato Goiano, o Vila Nova tenta, hoje, manter os 100% de aproveitamento diante do Goianésia, às 20 horas, no Serra Dourada. O Tigre não vence os três primeiros jogos da competição desde 1999, quando ganhou as nove primeiras partidas daquele Goianão. “Cada vitória que a gente alcança, nossa responsabilidade au...