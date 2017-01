Vila quer atacante da torcida

“Contrata que a torcida paga”. A frase que pula de boca em boca no futebol brasileiro há décadas, ilustra bem o momento do Vila Nova neste início de temporada. Com a provável perda de Ruan para o resto do Goianão, o clube decidiu apostar na boa fase para levar mais torcedores ao estádio e, assim, reunir recursos para contratar “um centroavante de qualidade e renomado” par...