Vila pretende pressionar o Goiás desde o começo do jogo

No Vila Nova, os jogadores ainda não jogaram a toalha, para a decisão de domingo, contra o Goiás. Os jogadores sabem muito bem a dificuldade que é reverter o 3 a 0.

"É uma situação muito difícil, por ser um placar elástico. Nós somos testados todos os dias. Se eles conseguiram fazer três, tenho certeza que nós conseguimos também", destacou Maguinho.

O lateral também destacou que se o time quiser reverter o placar, eles terão de ser agressivos durante os 90 minutos. "Assim que a bola rolar, nós vamos partir para cima, porque precisamos de gols. Temos que ter sabedoria, tranquilidade, mas o ímpeto tem que ser desde o início", frisou.

Na atividade de hoje (4), dois jogadores importantes ficaram no departamento médico, o atacante Moisés apresentou o CK alto e o goleiro Elisson ficou fazendo tratamento no joelho, porém nenhum dos dois deve ficar de fora do clássico de domingo.

Quem está confirmado é o zagueiro Wesley Matos, que ficou de fora do primeiro jogo por conta de uma torção no tornozelo, mas vem treinando normalmente. Outro que retorna ao time é o volante Geovane, que cumpriu suspensão automática.