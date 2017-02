Vila Nova x Vasco: ingressos custarão R$ 40 e R$ 60

Depois de superar o Fast Clube-AM na primeira fase da Copa do Brasil, o Vila Nova recebe na próxima quarta-feira, 1, o Vasco da Gama, em jogo único da fase subsequente do torneio nacional. Com expectativa de ter a casa cheia, a diretoria do Vila Nova definiu em R$ 40 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira) os preços dos ingressos para o confronto contra a equipe carioca.

Além de estudante e idosos, o benefício da meia-entrada é garantido para o torcedor que apresentar no dia do jogo 2kg de alimento não perecível - exceto fubá e sal.

Datas e locais de vendas deverão ser divulgados pelo staff do Colorado ainda nesta quinta-feira (23).

Jogo: Vila Nova x Vasco da Gama

Data: 1 de março de 2017

Local : Estádio Serra Dourada

Horário: 21:45

Ingressos

Arquibancada: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)

Cadeira: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia-entrada)