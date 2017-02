Vila Nova x Vasco: ingressos à venda por R$ 40 e R$ 60

Depois de superar o Fast Clube-AM na primeira fase da Copa do Brasil, o Vila Nova recebe na próxima quarta-feira, 1, o Vasco da Gama, em jogo único da fase subsequente do torneio nacional. Com expectativa de ter a casa cheia, a diretoria do Vila Nova definiu em R$ 40 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira) os preços dos ingressos para o confronto contra a equipe carioca.

A venda antecipada começou às 10 horas desta sexta-feira, 24, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e vai até às 18hs. Além de estudante e idosos, o benefício da meia-entrada é garantido para o torcedor que apresentar no dia do jogo, no estádio Serra Dourada, 2kg de alimento não perecível - exceto fubá e sal.

Jogo: Vila Nova x Vasco da Gama

Data: 1 de março de 2017

Local: Estádio Serra Dourada

Horário: 21:45

Ingressos

Arquibancada: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)

Cadeira: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia-entrada)

Gratuidades

Serão retiradas nas bilheterias do Estádio Serra Dourada, no dia do jogo, a partir das 19h45.

Pontos de vendas

Onésio Brasileiro Alvarenga

Sexta-feira: 10h às 18h

Sábado: 9h às 13h

Segunda-feira: 9h às 17h

Quarta-feira: 9h às 17h (no Guichê da Escolinha)

Fast Açaí - Lojas:

Alpha Mall

Av. Ricardo Paranhos

Av. 24 de Outubro

Senador Canedo

Shopping Passeio das Águas

(As vendas respeitarão os horários de funcionamento de cada estabelecimento).

Loja Rinat/Super Bolla

Jardim Presidente

(Horário de funcionamento: das 8h às 18h)

Serra Dourada:

Quarta-feira: a partir das 19h45