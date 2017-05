Vila Nova x Juventude: venda de ingressos começa nesta quinta-feira

Depois de estrear na Série B do Campeonato Brasileiro com vitória (1-0) sobre o Boa Esporte, fora de casa, o Vila Nova faz sua partida como mandante na competição. Pensando nisso, a diretoria do Tigre divulgou os valores dos ingressos para o confronto com o Juventude, na sexta-feira (19), no Serra Dourada, às 20h30.

R$ 60 (cadeira) e R$ 40 (arquibancada) são os valores dos bilhetes para o duelo válido pela 2ª rodada da Série B. As vendas antecipadas começam nesta quinta-feira (18). Como de praxe, além de estudantes e idosos, o benefício da meia-entrada é garantido com uma aposta da Timemania selecionando o Vila Nova como time do coração. Confira os pontos de vendas.

Jogo: Vila Nova x Juventude

Data: 19 de maio de 2017

Local: Estádio Serra Dourada

Horário: 20h30

Ingressos

Cadeira: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Arquibancada: R$ 40 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada)

Gratuidades

Serão retiradas nas bilheterias do Estádio Serra Dourada, no dia do jogo, a partir das 19 horas.

Pontos de vendas

Onésio Brasileiro Alvarenga:

Quinta-feira: das 8h às 18h

Sexta-feira: 8h às 17h (no Guichê da Escolinha no OBA).



Lojas Flávios - Unidades:

Shopping Flamboyant, Goiânia Shopping, Buriti Shopping, Shopping Passeio das Águas, Vila Nova, Centro e Avenida 24 de Outubro.

De quinta-feira à sexta-feira. Respeitando os horários de funcionamento de cada unidade.



Venda online: https://meubilhete.com/vila-nova-x-juventude