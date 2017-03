Vila Nova x Itumbiara: venda de ingressos começa nesta quinta-feira

Começa nesta quinta-feira (30) a venda de ingressos para o duelo entre Vila Nova e Itumbiara, que será realizado no próximo domingo (2), às 16 horas, pela 14ª rodada do Campeonato Goiano. Mandante do confronto, o estafe colorado definiu em R$ 60 na cadeira e R$ 40 na arquibancada.

A meia entrada será permitida para estudante e idosos, além dos torcedores que apresentar, no ato da compra, uma aposta da “Timemania” tendo escolhido o Vila Nova como time do coração.

O Vila Nova folgou na rodada do meio da semana, mas pode assumir a liderança do Grupo A caso vença o Gigante da Fronteira. O Tricolor, por sua vez, atropelou o Crac, ontem, por 3 a 0, em duelo válido pela 13ª rodada do Estadual e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento.

Jogo: Vila Nova x Itumbiara

Data: 2 de abril de 2017

Local: Estádio Serra Dourada

Horário: 16 horas

Ingressos

Arquibancada: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Cadeira: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Confira os horários e pontos de venda:



Onésio Brasileiro Alvarenga

30/03: 14h às 18h

31/03: 9h às 18h

01/04: 9h às 16h

02/04: 9h às 12h (no Guichê da Escolinha)



Serra Dourada

02/04: a partir das 13 horas



Gratuidades

Serão retiradas nas bilheterias do Estádio Serra Dourada, no dia do jogo, a partir das 13 horas