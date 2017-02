Vila Nova x Atlético-GO: ingressos para o clássico custarão R$ 40 e R$ 60

A diretoria do Vila Nova definiu em R$ 40 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira) os preços dos ingressos para o clássico contra o Atlético-GO, no domingo (19), no Serra Dourada, às 17 horas, pela 6ª rodada do Campeonato Goiano - será a abertura do 2º turno da competição.

A venda antecipada começou às 9 horas desta quinta-feira (16), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e no Centro de Treinamento do Atlético, no Setor Urias Magalhães, e vai até às 18 horas.

Assim como no primeiro clássico, que terminou com vitória colorada por 1 a 0, o Serra Dourada será dividido meio a meio para as torcidas e a separação dos adeptos será a mesma: Vila Nova ficará no lado sul do estádio e o Atlético do lado norte.

Além de estudante e idosos, o benefício da meia-entrada é garantido para o torcedor que apresentar no dia do clássico 1kg de alimento não perecível - exceto fubá e sal.

Jogo

Vila Nova x Atlético-GO

Data: 19 de Fevereiro de 2017

Local: Estádio Serra Dourada

Horário: 17h

Ingressos

Arquibancada: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)

Cadeira: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia-entrada)

Gratuidades

Serão retiradas nas bilheterias do Estádio Serra Dourada, no dia do jogo, a partir das 15h

Pontos de vendas

Onésio Brasileiro Alvarenga

Quinta-feira: 9h às 18h

Sexta-feira: 8h às 18h

Sábado: 9h às 17h

Domingo: 9h às 13h (no Guichê da Escolinha)

Centro de Treinamento do ACG

Quinta-feira: 9h às 18h

Sexta-feira: 9h às 18h

Sábado: 08h30 às 12h

Serra Dourada

Domingo: a partir das 15h