Vila Nova x Aparecidense: ingressos à venda por R$ 40 e R$ 60

Agora vice-líder do Grupo A, o Vila Nova busca recuperação no Campeonato Goiano contra a Aparecidense, que além de líder da chave B da competição, vem embalada por uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Estadual. Para o confronto direto na luta pela classificação ao quadrangular final, a diretoria colorada definiu em R$ 60 (cadeira) e R$ 40 (arquibancada) os preços dos ingressos para o duelo deste sábado (18), às 16 horas, no Serra Dourada.



As vendas antecipadas começaram às 10 horas desta quinta-feira, 16, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Além de estudante e idosos, o benefício da meia-entrada é garantido para o torcedor que apresentar, no ato da compra, um bilhete da Timemania, tendo apostado no Vila Nova como time do coração.

Jogo: Vila Nova x Aparecidense

Data: 18 de março de 2017

Local : Estádio Serra Dourada

Horário: 16 horas

Ingressos

Arquibancada: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)

Cadeira: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia-entrada)

Gratuidades

Serão retiradas nas bilheterias do Estádio Serra Dourada, no dia do jogo, a partir das 14 horas.



Pontos de vendas:

Onésio Brasileiro Alvarenga

Quinta-feira: 10h às 18h

Sexta-feira: 8h às 18h

Sábado: 9h às 12h (no Guichê da Escolinha)

Serra Dourada

Sábado: a partir das 14 horas