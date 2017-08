Vila Nova vence o Londrina fora de casa e retorna ao G-4 da Série B

No encerramento do 1º turno da Série B, o Vila Nova foi até o estádio do Café, enfrentar o Londrina e em um jogo de ataque contra defesa, o colorado mostrou a sua força fora de casa, venceu por 1 a 0, com gol de Alípio. Com a vitória, o tigre iguala a campanha de 2008, com 32 pontos, mas perde no saldo de gols, 6 contra 5.

O triunfo recoloca o Vila Nova dentro do G4, 3º colocação. Para se afastar dos times que estão atrás na tabela, o Vila tem pela frente o Boa Esporte, na próxima sexta-feira (11), às 20h30, no último jogo do colorado com os portões fechados. Já o Londrina enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, no sábado (12).

O jogo

Contra um concorrente direto pela parte de cima da tabela, o Vila Nova começou o jogo contra o Londrina pressionando os donos da casa, mas sem muita efetividade ofensiva. Após um começo diferente do colorado, os paranaenses conseguiram equilibrar o jogo e chegaram com perigo aos 16 minutos, após cobrança de falta, Gustavo Geladeira subiu sozinho e a bola passou tirando tinta do travessão.

Durante todo o primeiro tempo, o Londrina permanecia com a posse de bola, mas não conseguia furar o bloqueio vilanovense, que também não conseguiu usar a sua principal arma, o contra-ataque. Sem conseguir jogar pelo chão, o Tubarão tentava nas bolas aéreas, mas também sem sucesso.

A segunda etapa começou bastante movimentada e o Londrina foi quem criou as melhores oportunidades. Aos 6 minutos, Artur saiu na cara de Luís Carlos e mandou de cobertura, mas Gastón chegou para salvar. No lance seguinte, Celsinho cobrou escanteio na cabeça de Rômulo, que mandou no canto de Luís Carlos, mas o goleiro foi muito bem para fazer a defesa.

A resposta do Vila veio da melhor forma possível. Aos 10 minutos, Gastón lançou Alípio, a zaga tentou fazer linha de impedimento e o atacante saiu na cara do gol e de frente com o goleiro César, o jogador mandou por baixo do arqueiro para abrir o placar.

Brasileirão Série B - Encerrado:



Londrina 0 x 1 Vila Nova



⚽️ Alípio pic.twitter.com/sQiVSumQz4 — Osgolsdarodada (@Osgolsdarodada1) 8 de agosto de 2017

Atrás no placar, o Tubarão saiu para o jogo e por pouco não empata aos 12 minutos. Celsinho recebeu na entrada da área e bateu para o gol, mas a bola passou tirando tinta do travessão. Três minutos depois foi a vez de Carlos Henrique, que levou pela esquerda e bateu forte, para outra boa defesa de Luís Carlos.

O Londrina continuou pressionando, mas esbarrou na boa defesa do Vila Nova, que soube se postar defensivamente. Aos 39 minutos, Léo Rodrigues puxou contra-ataque e tabelou com Wallyson, mas na hora do chute, o lateral bateu fraquinho. Um minuto depois, o Londrina quase empatou. Em cobrança de falta, Carlos Henrique soltou uma bomba e a bola beliscou o travessão.

Ficha técnica: Londrina x Vila Nova

Local: Estádio do Café, Londrina

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Marcos Welb Rocha de Amorim (BA) e Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA)

Londrina: César; Reginaldo, Gustavo Silva, Edson Silva, Ayrton; Rômulo (Uelber), Jardel, Celsinho (Marcinho); Artur, Wellisson (Thiago Lopes), Carlos Henrique. Técnico: Claudio Tencati.

Vila Nova: Luís Carlos; Maguinho, Brunão, Alemão, Gastón; PH, Geovane, Alan Mineiro (Claudinei); Alípio (Léo Rodrigues), Moisés (Tiago Adan), Wallyson. Técnico: Hemerson Maria.

Público pagante: 4.894

Renda: R$ 70.590,00

Gol: Alípio aos 10’ do 2º tempo.